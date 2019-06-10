Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, bu geçişi sadece ana sanayiinin değil, tüm değer zincirinin bir bütün olarak gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayarak “Rekabetçiliğimizin korunması için yapısal konular çözülmeli ve tüm paydaşlar değişim sürecinde ortak hareket etmeli” dedi. Yenigün; üretimin yüzde 85’ini ihraç eden, dünyaya mühendislik ihracatı yapan otomotiv sanayimizin yetkinliği açısından birçok ülkeden çok daha başarılı seviyede olduğuna dikkat çekerek “Mevzubahis dönüşüm için yerli üretim rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi, üretim rekabetçiliğinin artışı için yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, veri ekonomisi mevzuatının oluşturulması, test altyapısının oluşturulması, yeni yatırımların ülkemize çekilmesi için yatırım teşvik mevzularında iyileştirme yapılması ve yatırımlara ilişkin vergi indirimlerinin daha makul süreler içinde kullanılabilmesi, şarj şebekesi ve elektrik fiyatlandırması konusunda ulusal yaklaşım oluşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.