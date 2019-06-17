Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili yeni A-Serisi Sedan, Türkiye’de satışa sunuldu. 246 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip aracın 2019 yılı toplam marka satışının satışlarının en az %10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor. Otomobilin yapay zekâ kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekânı ile dikkat çekiyor.

Hafta içi gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; 2019’da daralan pazara rağmen premium sınıftaki liderliklerini koruduklarını ifade etti. Bedikhan, Yeni A-Serisi’nin Mercedes-Benz markasını otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirterek “A-Serisi ile markamızın konforu ve teknolojisini daha ulaşabilir seviyeye taşıyoruz. Her yaşı içine alan, kendimize özgü bir jenerasyon oluşturduk. Hatchback modelimiz üstün özellikleri sayesinde premium kompakt segmentte başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi de değişimin başka bir önemli hamlesi olan A-Serisi’nin sedan modeli ailemize katmış bulunuyoruz. Öte yandan 2019’da daralan pazara rağmen ocak-mayıs ayları arasında, önceki üç senede olduğu gibi toplam premium otomobil pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Yeni A-Sedan bu liderliğimiz korumamızda önemli rol alacak” şeklinde konuştu.

Farklı seçenekler sunuyor

Yeni A Sedan, 163 beygir, 250 Nm tork gücüne sahip ve çift kavramalı otomatik vites kutusu ile kombine edilen benzinli versiyonu A 200 olarak, dizel tarafta ise 116 beygir, 260 Nm tork üreten yine çift kavramalı 7G-DCT donanımı A 180 d olarak beğenilere sunuyor. Farklı konfor ve teknoloji donanımları bulunan araç, giriş paketinde dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi MBUX, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı gibi birçok teknoloji ve güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor.