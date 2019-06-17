Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Değişen krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlar ile daha dinamik bir tasarıma kavuşan araç 158.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yakıt verimliliği ve performans odaklı yeni çevreci 1.3 TCe benzinli motor, Yeni Kadjar ile birlikte Türkiye’de Renault ürün gamında ilk kez pazara sunuluyor. Ayrıca 140 bg (manuel/EDC) ve 160 bg (EDC) olarak üç farklı versiyona sahip bu yeni nesil motor, Renault-Nissan ve Daimler mühen-dislerinin ortak eseri. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, SUV sınıfının son dönemde Türkiye’de yükselen bir trende sahip olduğunu belirterek “2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV alt segmenti alıyor. Bu sınıfın iddialı modeli Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Daha modern ve şık görünümünün yanı sıra yüksek konfor ve kalitesi ile müşterilerin tüm beklentilerine cevap veren aracımızla bu sınıfta daha üst sıraları hedefliyoruz. 2019 yılında, OYAK Grubu’nun katkıları ile Renault MAİS olarak yenilenen modellerimizi Türkiye’de otomobil severlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.