Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu konuda açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, dünya genelinde korumacılık eğilimi yükselirken iç pazarda yerli üretim araçların payının artışının sanayimiz açısından memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak “Geçtiğimiz son 6 yıldır otomobil pazarı özelinde, 3 yıldır ise toplam otomotiv pazarında yerli üretim araçların payı istikrarlı yükselişini sürdürüyor. İç pazarda son dönemde yaşanan ciddi daralmaya rağmen, yerli üretim araçların payında artış yaşanması gerek yerli üretim araçların başarısı, gerekse hükûmetimizin sanayimize gösterdiği desteğin önemli birer göstergesidir” ifadelerini kullandı. Yenigün, 2018 yılında gerçekleştirdiği 32 milyar dolar ihracat geliri ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren ve dış ticaret dengesine sağladığı 12,9 milyar dolarlık pozitif etki ile ülkemiz ekonomisine sağladığı katkıyı en üst seviyeye taşıyan otomotiv sanayiinin ekonomimizin vazgeçilmez parçası konumuna geldiğine dikkat çekti.