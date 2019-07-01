Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de yer alan fabrikasında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusuna ulaştırma çözümleri sunan Karsan, Münih’te düzenlenen etkinlikle yeni elektrikli otobüs modeli Atak Electric’i ilk kez dünya sahnesine çıkardı. Etkinliğe Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, birçok Karsan yetkilisi ve dünyanın birçok noktasından gelen yabancı basın ve Türk gazeteciler katılım sağladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, BMW iş birliğinin ilk ürünü olan Jest Electric’in kısa süre içerisinde büyük ilgi gördüğünü ve 35 adetle başlayan teslimat neticesinde araçların Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hizmet verdiğini dile getirdi Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak’ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş “Dünyanın elektrikli araç teknolojilerinde öncü otomotiv markalarından BMW ile beraber tüm dünyada kullanılabilecek elektrikli toplu taşıma çözümleri üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yine menzili, benzersiz teknolojisi ve boyutlarıyla alanında öncü olan yeni yüzüyle de dikkat çeken Atak Electric’i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Bu bataryalarla Atak Electric’in menzili, 300 km’ye kadar çıkarak rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlıyor. Hızla şarj olabilen bataryaları ile Atak Electric kesintisiz bir hizmet sunuyor!” dedi.

Seri üretim 1,5 ay sonra

Karsan’ın 100 yıllık dünya markaları ile zor bir yarışta olduğunu söyleyen Okan Baş “Otomotivde bir paradigma değişimi yaşanıyor. Prototip düzeyinde elektrikli örnekler var ama seri üretim yapmak başka bir şey. Bizim Jest Electric ile başlayan deneyimimiz 8 metrelik elektrikli Atak ile devam etti. Bu Türk otomotiv endüstrisi için de önemli bir aşama. Ağustos 2019 itibarıyla Bursa’da seri üretim için hazırlıklarımız tamam” şeklinde konuştu.