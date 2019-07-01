Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleştirdikleri proje ile ilgili “Amacımız Bursa’mızın iki üniversitesi ile iyi ilişkiler geliştirerek, yetenekli öğrencileri fabrikamıza çekmek. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz. Bu anlamda iki büyük üniversitesiyle iş birliği yapmış olmak bizim için çok değerli” dedi.