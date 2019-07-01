Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İnovasyon ve sürdürülebilirlik konusunda en önemli projelerinden biri olarak dikkat çeken organizasyonla ilgili konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; “Artan enerji talebine çözüm sunmak için yenilenebilir enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve projeler geliştiriyoruz. Türkiye olarak küresel yarışmada 14. kez yer alacağız. Son 4 yıldır Eco-marathon yarışmasını Türkiye’de TİM ve OİB iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu küresel platformda ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.