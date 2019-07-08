Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Akıllı fabrika uygulamaları ile bu listeye dünya çapında giren 2. otomotiv firması olmaya hak kazanana Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası da bütün Ford fabrikaları arasında listeye giren ilk fabrika oldu. Sektörde dünya çapında söz sahibi olmaya devam edeceklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı açıklamada “Gelişmiş ülkelerin liderliğini yaptığı 4. Endüstriyel devrim, yakın gelecekte tüm dünyada dengeleri altüst edecek. Endüstri 4.0’a adapte olan ülkeler gelecekte dünyanın lider üretim merkezleri olacaklar. Bunu başaramayanlar ise iş gücü maliyetlerini ne kadar düşürseler de uzun vadede üretim merkezi olma vasıflarını kaybedecekler. Türkiye bu başarısı ile otomotiv sektöründe Endüstri 4.0 trenini yakalamıştır" ifadelerini kullandı.