Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2018 yılında başlayan fabrika projesinde yaklaşık 20 kişilik ekip görev alırken toplamda 1 milyon avroluk ihracat gerçekleştirilerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlandı. Mekanik tasarımın Almanya’da gerçekleşen, elektrik-elektronik, pnömatik tasarımı ve PLC (Programlanabilir mantıksal denetleyici) tarafı ise tamamen Mercedes Benz Türk mühendislerinin emeği olan mimari proje için 7 TIR ile sevkiyat gerçekleşti. Çalışma kapsamında üretilen yan duvar iskeleti kaynak tertibatları sonrası fabrika, üretime start verdi.