Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ekim ayında Türkiye pazarına sunulması beklenen modelle ilgili konuşan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Türkiye pazarında her jenerasyonda giderek daha fazla sevilen bir model olan Superb, markamızın geldiği yüksek kalite ve ileri teknoloji seviyesi ile adeta vitrin modelimiz konumunda. 2018’de gerçekleştirdiğimiz 7 bin 700 adetlik Superb satışı ile Avrupa pazarında en çok Superb satan dördüncü ülke olmayı başardık. Bu sene de sektördeki daralmaya rağmen 2019’un ilk 6 ayında 1.646 adet Superb teslimatı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

NELER YENİLENDİ?

Full LED Matrix farlarla birlikte yeniden tasarlanan ön tampon ve ızgara, seçeneklere eklenen yeni 18-19 inç alaşım jantlar, yeni renkler ve bir dizi kişiselleştirme seçenekleri ilk dikkat çeken unsurlar. Teknolojik tarafta ön plana çıkan yenilikler arasında ise Skoda’da ilk defa göreceğimiz Öngörülü Hız Sabitleyici sistemi yer alıyor. Camda yer alan kamera ve navigasyon sistemini birlikte kullanan bu sistem, hız sınırlamalarını önceden belirleyerek sürücüyü güvenli hız konusunda uyarıyor. Ülkemize altı motor seçeneği ile gelecek olan Superb, 10 farklı motor/şanzıman kombinasyonu ile satışa sunulacak.