Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Avrupa’da satışa sunulan ilk hibrit Honda SUV modeli olarak dikkat çeken Yeni CR-V Hybrid, ülkemizde de showroomlarda yerini aldı. Klasik hibrit motorlara göre şehir içi sürüşlerde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) teknolojisi ile rakiplerinden ayrışan araç, bu özelliğiyle elektrikli, hibrit ve benzinli sürüş modları arasında sürücünün anlık davranışlarına göre kendisi otomatik olarak geçiş yapıyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan ve Honda’nın bugüne kadar dünyada 3 milyona yakın hibrit araç sattığını belirten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “1999 yılında hibrit teknolojisini Avrupalı kullanıcıların, 2007 yılında ise Türk kullanıcıların hayatına ilk katan marka olmaktan gurur duyuyoruz. O günden beri, süper spor modelimiz NSX de dahil olmak üzere hibrit otomobil sayımız hızla artmaya devam ediyor. Formula 1 teknolojisinde kullandığımız hibrit motor her geçen gün yarış performansını artırarak hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şimdi de yeni CR-V ile i-MMD adını verdiğimiz en gelişmiş hibrit teknolojimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. CR-V Hybrid modelimiz 2030 global vizyonumuzun çok önemli bir parçası ve ilk defa CR-V Hybrid’de kullandığımız i-MMD motor teknolojisi ile yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.

Honda CR-V Hybrid’in satışa çıktığı pazarlarda 30 bin satış adedine ulaşmasını öngördüklerini belirten Başkan Tsumura ayrıca “Türkiye'de hibrit araçların algılanması hızla arttı. 2016 ve 2018 sonuçlarına göre, hibrit araç düşünenler yüzde 18'den yüzde 34'e yükselirken, dizelde bu oran yüzde 73'ten yüzde 59'a düştü. Bu veriler, hibrit teknolojisinin önümüzdeki dönemi için önemli göstergeler” ifadelerini kullandı.