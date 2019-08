Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Benzin ve dizele göre daha çevreci ve ekonomik olması konusunda ön plana çıkan otogaz kullanımında Güney Kore’den sonra Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizde her ne kadar çevrecilikten ziyade yakıt tasarrufu konusunda tercih edilse de, alınan gazın kalitesi konusunda kullanıcılarda bir güvensizlik söz konusu. Bu noktadan yola çıkan Petrol Ofisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve uluslar arası bağımsız kuruluşlar olan TÜV Austria, Intertek Caleb Brett iş birliği ile Yakıt Emniyet Sistemi (YES) projesini hayata geçirdi.

Ürün kalitesine güvenen Petrol Ofisi, YES sistemi sayesinde müşterilerden gelecek raporları itirazsız kabul ederek, araçlarında yaşanabilecek LPG kaynaklı arızalar karşısında onarım bedelinin tamamını karşılama taahhüdü sunuyor. Öte yandan olası müşteri şikayetlerine en geç 72 saat içinde dönüş garantisi veren PO, depo dolum sırasında alınan miktardan şüphe duyulması hâlinde bu konuyu TÜV ve Intertek bağımsız kuruluşları ile bizzat o istasyona giderek yerinde denetleyecek.

LPG'Lİ ARAÇTA BİRİNCİYİZ

Düzenledikleri basın toplantısında LPG konusunda önemli başlıklara değinen Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper “Eskiden benzin ve dizelin bulunduğu istasyonlar otogaz ve hatta elektriğin de ikmal edildiği noktalara dönüştü. Bugün ülkemizde tüketilen toplam LPG’nin yüzde 79’undan fazlası, otomotiv yakıtı olarak kullanılıyor. Dünyanın otogaz tüketiminde ikinci, LPG’li araç ve ikmal istasyonu sayıları ile de birinci sıradayız” ifadelerini kullandı. YES projesini uluslararası saygınlığa sahip akredite bağımsız ve uzman kuruluşlarla hayata geçirdiklerini belirten Petrol Ofisi LPG Müdürü Murat Çelik ise toplantıda şunları söyledi: “Ürün ve hizmet kalitesinde kendimize güveniyoruz. Bu doğrultuda PO/Gaz dâhil müşterilerimizin ürün kalitesi ya da tam dolumu konularında Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne iletilen şikâyetler de, ortalamaların çok altında. Buna karşın PO/Gaz müşterilerimiz için, şeffaf, sağlıklı ve bağımsız bir sistemi; Yakıt Emniyet Sistemi’ni oluşturduk. ‘Yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ hedefi ile ‘otogazda yüzde 100 garanti’ sunuyoruz.”