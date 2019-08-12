Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Bugün gelinen noktada piyasasının normal seyrine dönme eğiliminde olduğunun altını çizen Ak, ikinci el pazarıyla ilgili son verilere göre ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını ifade etti. Ak açıklamasına şu şekilde devam etti: İlk 6 ayda ise ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yılsonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. İkinci el pazarında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2017 yılında 6,5 milyon adet olarak gerçekleşirken 2018 yılında bu rakamlar 6,8 milyon seviyesine ulaşmıştı. 2019 yılında ise 2018’e göre yüzde 5’lik bir daralma yaşansa da pazarın 6,5 milyon adetlerde ve 2017 yılı seviyesinde kapanmasını bekliyoruz.