Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Otomotiv sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yaşanan daralmalar 2019’un ikinci yarısına girerken kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Bu negatif yönlü hareket gerek ABD ve Avrupa gerekse Çin pazarlarında da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. TÜİK Dış Ticaret verileri kaynak alınarak oluşturulan kapsamlı rapora göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,2 artış gösterirken otomotiv endüstrisinin toplam ihracatı yüzde 6,8 azaldı. Buna rağmen 2019 yılının ilk altı ayında 15,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, toplam ihracat içerisinde yüzde 17,4 pay aldı ve 14 yıldır elinden bırakmadığı ihracat şampiyonluğunu korumayı başardı.



Bir ihracat başarısı da Türkiye lastik pazarının lideri konumundaki Brisa’dan geldi. 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan şirket, ihracat tonajını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırmayı başardı. Yurtiçi pazardaki daralmayı, yurtta pazar payı artışı ve yurtdışında ihracat artışı ile dengelediklerinin altını çizerek açıklama yapan Brisa CEO’su Cevdet Alemdar konuyla ilgili şunları söyledi; “Yerli üretim gücümüz, Aksaray’da üretimine ivme kazandırdığımız akıllı fabrikamız, ARGE mühendislerimiz ve uluslararası pazarlarda görev alan ekibimizin emekleriyle aylık bazda uluslararası satış hacimlerinde üst üste rekorlara imza attık. Global pazarlarda derinleştirerek, Asya Pasifik, Asya ve Avrupa’da toplam sekiz yeni pazara ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik ve 10 ülkede yeni iş ortaklıkları yaptık. Diğer yandan, Avrupalı araç üreticileri ile yeni iş birliklerini hayata geçirerek, ihracatta orijinal ekipman kanalımızı güçlendiriyoruz. Bu gelişmelerle, faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarların üzerinde büyüme performansı göstererek, pazar payı kazandık.”



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ

Aynı dönemde ülkemizde orijinal ekipman kanalındaki lastik taleplerinin otomotiv sektöründeki daralmalara paralel gittiğini belirten Alemdar, yenileme lastik pazarında da daralma meydana geldiğini ifade ederek “Bu pazar şartlarında, Türkiye’nin en güçlü bayi ağı olan Brisa iş ortakları ile omuz omuza hareket ederek, sahada daha da güçlenerek, müşterilerimize, lastiğin ötesinde sunduğumuz toplam değerler paketimizi zenginleştirerek yenileme pazarının üzerinde büyümeyi bir kez daha başardık” dedi.