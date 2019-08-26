Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Rapor, bir yıl öncesine kadar rekorlar kıran sektörün iki yıllık bir aradan sonra düzlüğe çıkacağını öngörüyor. KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, küresel gelişmelerden kaynaklı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçiyor, bu süreç devam da edecek. Yurt içindeki ekonomik konjonktür bu süreci destekleyemediği için sektörün kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditler ve zayıflıkları öne çıkıyor. Sektördeki beklenti, yaşanan sürecin iki yıl kadar süreceğine ilişkin. 2001 ve 2009 kriz dönemlerindeki deneyimlerden yola çıkılarak ortaya konan bu beklenti ile iki yıllık periyodun ardından iç pazar dinamiklerinin yerine oturacağı, satışların yükseleceği ve ihracatta yüksek performans rakamlarının devreye gireceği tahmin ediliyor” dedi. Dünyadaki belirsizliğe dikkat çeken Ölekli, “Küresel resesyon, AB’de büyümedeki gerileme, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı ve Brexit’in ortaya çıkardığı global riskler bu sektörde de endişe oluşturuyor. Avrupa, Türkiye’nin diğer tüm sektörleri gibi otomotiv sektörü açısından da en önemli ihracat üssü. Özellikle İngiltere ve İtalya pazarları başta olmak üzere Avrupa pazarındaki gelişmelerin çok yakından izlenmesi gerekiyor” diye konuştu.