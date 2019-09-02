Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2016 yılından itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda CNG’li otobüs üretmeye başlayan şirketin bu alandaki yatırımları 1.3 milyon avroyu geçti. CNG’li otobüslerle ilgili üretim, AR-GE ve test safhalarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülürken; patenti alınan uygulamalarla da Mercedes-Benz Türk’ün global rekabetteki pozisyonu kuvvetleniyor.

HEM ÇEVRECİ HEM UCUZ

Mercedes-Benz Türk tarafından patenti alınan tekstil tavan uygulaması CNG’li Conecto’nun çevreci özelliklerini daha da üst bir seviyeye taşıyor.

CNG’li otobüsler hiç partikül yaymadan seyahat gerçekleştirilmesine imkân sağlıyor ve emisyon yaymıyor. Dizel veya benzin gibi yakıtlara göre daha uygun fiyatlı doğalgazın kullanılması sebebiyle de işletim maliyetlerinde avantaj sağlıyor.