Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

27-29 Eylül 2019 tarihlerinde tekrar kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak olan festival, 2018 yılında 50 bine yakın kişiyi ağırlamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, sektörün zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak “Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 47’lik bir düşüş var. Otomotiv sektörü son iki yıldır zor zamanlardan geçiyor ve hem markalar hem de müşteriler nezdinde bir motivasyon ihtiyacı had safhada. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring ile otomotiv sektörüne biraz moral ve motivasyon sağlamıştık. Festivalimize katılan markalar, araçlarını müşterilerine hareketli bir şekilde tanıtma imkanı bulmuşlardı. Bu yıl çok daha büyük çapta ve içerikte gerçekleştireceğimiz festivalimize neredeyse tüm otomobil ve motosiklet markalarının katılacak olması, bizlerin de motivasyonunu yükseltiyor. Bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” dedi.