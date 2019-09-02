Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Rusya’ya yönelik 1,2 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatında bir dönem gerileme yaşansa da son iki yıldır yeniden artışa geçildiğini belirten Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi neticesinde iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette de artış yaşanıyor. 2019 yılında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatının 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi.