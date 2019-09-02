Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43,31 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ise 2019 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11,4’ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. TOKKDER raporuna göre, ilk yarıda Renault yüzde 26,6’lık payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,2 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti.

KOMPAKT SINIF TUTULUYOR

Sektörün araç parkının yüzde 49,4 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28,7 üst orta sınıf araçlar ise 13,8 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,5’unu dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55,4 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5,3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 63 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdü. Yine raporda yer alan bilgilere göre sözleşme sürelerine bakıldığında ise yüzde 61,1’lik oran ile en fazla 30-42 aylık sözleşmelerin tercih edildiği görülüyor. Onu yüzde 18,3’lük oran ile 18-30 ay ve yüzde 13,5 ile de 43 ay ve üzeri sözleşmeler takip ediyor.

SEKTÖRÜ TEK ÇATIDA TOPLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, önemli bir dönemden geçtiğimizi hatırlatarak “Kiralama, satın almaya kıyasla daha avantajlı. Hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek avantajını müşterilere yansıtıyoruz. Talebin 2020’den sonra artacağını ve araç parkının 2023’te 400 binlere ulaşacağını düşünüyorum” dedi. Ekici, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek; “Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde TOKKDER olarak çalışmalara başladık. Kurulacak birlik, sektörümüzü güçlendirirken hizmet standartlarını daha da yukarıya çekecek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacaktır” şeklinde konuştu.