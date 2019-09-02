Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Her türlü yol şartlarında kullanıcısına sürüş imkânı vermesiyle dikkat çeken Ténéré 700, kanyonun zorlu rotalarında katılımcılardan tam not aldı. Ekim ayında kullanıcıları ile buluşması planlanan Ténéré 700 geçtiğimiz mart ayında ön sipariş ile satışa açılmıştı. Geçen süre içinde oldukça yoğun talep aldıklarını belirten Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Bugüne kadar ön sipariş sistemi üzerinden 150 adet satışa ulaştık. Aslında bu sayıya ulaşmayı bekliyorduk çünkü Ténéré 700’ü heyecanla bekleyen ve bize sürekli ‘ne zaman Türkiye’ye gelecek?’ sorularını yönelten yüzlerce kullanıcı oldu. Ténéré, farklı bir yaşam biçimini temsil eden, felsefesi olan bir model. Macera ve doğa tutkunlarının, keşfetmeyi ve uzun yol yapmayı sevenlerin tercihi oluyor” ifadelerini kullandı.