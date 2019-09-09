Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Markanın tasarım felsefesinin devamı niteliğinde olan ve üreticinin “Yeni Nesil SUV” olarak tanımladığı Yeni Citroën C5 Aircross SUV, gelişmiş sürüş destek sistemleri, Advanced Comfort teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle de dikkat çekiyor. Dış çizgileri ile etkileyici olduğu kadar yatay mimarinin mimarinin uygulandığı kokpitte oldukça sıra dışı tasarlanmış. Kaliteli malzemelerle donatılan araçta 12,3 inç TFT ekran ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran modern bir görünüm sunuyor. Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında devreye giren Advanced Comfort Süspansiyon ve Advanced Comfort Koltuklar benzersiz bir konfor seviyesi sunarken üç adet bağımsız arka koltuk, ileri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı yapıya sahip. Böylece kullanım şekline göre 580 ile 720 litre arasında değişen bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircorss kaputunun altında iki farklı seçenek sunuyor. 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP güç üretirken 1.6 PureTech benzinli motor ise 180 HP güç sunuyor. Her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 4 Eylül tarihinde Sapanca’da tanıtımı yapılan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL’den başlayan dizel otomatik versiyonu ile beğenilere sunuluyor.