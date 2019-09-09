Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Onuncu nesil Honda Civic ‘içinde fazlası var’ mottosu ile yenilendi. Bir dizi görsel ve teknolojik dokunuş ardından tekrar pazara sunulan araçta en dikkat çeken ayrıntı ise çarpışma önleyici fren sistemi Honda Sensing adı verilen sürüş destek teknolojisi. Yenilenen Civic Sedan’la birlikte bir diğer dikkat çeken unsur ise 1,5 litre turbo motorun daha çok versiyona yayması. Yenilenen Civic Sedan’ın başlangıç fiyatı ise 141.500 TL.

HERKES İÇİN GÜVENLİK

Honda’nın Safety for Everyone bakış açısı ile geliştirdiği kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları yeni Civic’te kendini gösteriyor. Bu teknoloji, Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi, Şerit Takip Uyarı, Şeritte Tutma Asistanı, Şerit Koruma Destek, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Kör Nokta Uyarı, Çapraz Trafik Uyarı, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası, Lastik Basınç İkaz gibi kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.

MOTOR YELPAZESİ

Düzenledikleri tanıtım toplantısında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Civic sedan’ı daha sportif ve çok daha teknolojik bir şekilde tüketicilere sunduklarını işaret ederek “Türkiye’de 10. neslini ürettiğimiz Civic Sedan’ı hepinizin hatırlayacağı üzere 2016 yılı Ekim ayında tamamen yenileyerek yollara çıkarmıştık. Sizlerin de şahit olduğu üzere yeni Civic Sedan, satışa sunulduğu andan itibaren büyük beğeni ile karşılandı. Sırasıyla pazara sunulan benzinli, LPG’li, Turbo ve dizel seçenekleri ile 10. nesil toplamda 65 bin adet üzerinde bir satışa ulaştı. Bugün itibarıyla benzinli, LPG’li, Turbo ve dizel versiyonlarıyla dünyada en çok motor opsiyonuna sahip ülkesi konumumuzu sürdürmekteyiz. Honda stratejisinin temelinde, mobilite konusundaki gelişmelere liderlik etmek ve “insanların hayatlarını daha keyifli hâle getirecek ürün ve hizmetleri sunmak” var. Bu doğrultuda da iyileştirme ve geliştirmelerimize sürekli olarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

PAZAR 300 BİNE TAKILIR

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye otomotiv pazarına yönelik yaptığı değerlendirmede “Yıl sonunda 300 bin binek ve 70-80 bin adet de ticari araç satışı bekliyoruz. Bu varsayımı kredi faizlerinin biraz daha aşağı düşeceği ve bundan sonraki süreçte de hafif bir yukarı doğru ivme olacağını düşünerek söylüyorum. Biz Honda Türkiye olarak yıl sonu hedefimiz yaklaşık 20 bin adetlik satışa göre yaptık. Ağustos ayını da eklediğimizde 11 bin 500 civarına gelmiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte 9 bin civarında bir satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplamda pazar payımızı yüzde 5,4’lerden yüzde 6,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.