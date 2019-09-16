Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yerli pilotlarımız için ayrı bir önem taşıyan bu organizasyonu, Türk motor sporları tarihinin önemli isimlerinden Serdar Bostancı ile konuştuk. Sorularımızı cevaplayan Castrol Ford Team’in tecrübeli yöneticisi, WRC’nin ülkemize gelmesini dünyaya ve uluslararası motor sporlarına entegre olmamız anlamında önemli bulduğunu dile getirerek “Televizyon, yazılı basın en önemlisi internet ve sosyal medya sayesinde milyonlarca insana ulaşan bu organizasyon ülkemizin tanıtımı açısından çok büyük önem arz ediyor. Öte yandan ülkemize gelerek bu yarışı takip edenlerin sayısı oldukça fazla ve bölge turizmine katkısı büyük. Bir gerçek daha var ki Türk motor sporlarının gelişimine ciddi katkı sağlıyor. Farklı bir konu ise Türk basınının motor sporlarına ilgisini arttırıyor ve sponsorları motor sporları konusunda tetikliyor. Sayılabilecek daha birçok artısı var fakat kısaca özetlemek gerekirse olimpiyatların Türkiye’ye gelmesi kadar önemli bence. Bunun da nedeni Olimpiyatlar olursa ülkemizde bir kere düzenlenir, tekrarını belki 10, 20 veya 30 sene sonra görebiliriz. Dünya Ralli Şampiyonası ise iki senedir ülkemizde ve PR anlamında etkisi çok büyük. Katılan herkes çok memnun, takvimde kalıcı olarak yer almak hepimizin gönlünden geçen durum” ifadelerini kullandı.

Castrol Ford ekibinin yıldız pilotu Murat Bostancı ise takım olarak vizyonlarının kazanmak gibi görünse de ileriye dönük büyük planları olduğunu belirterek “Ben yarış otomobillerinin camını silerek bu spora girdim. Biz takım olarak WRC’de yarışan Türk pilotlarımız olsun istiyoruz. Bu takımın bana sağladığı imkânlarla Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Ben de bu tecrübe ile yeni nesillere yeni pilotlara bir şeyler kazandırmam gerektiğini düşünüyorum. Castrol Ford Team sadece kendine değil, bu sporu seven insanlara yatırım yapma yolunda ilerliyor. WRC sayesinde ülkemizde bu sporun gelişimi hızlanıyor bizde takım olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.