Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Her ne kadar hafifi ticari araç sınıfında olsalar da pikap segmenti artık günlük şehir yaşamında tercih edilen modeller arasında. Sundukları konfor ve arazi yetenekleri ile birçok SUV modelini arkasında bırakan bu sınıfta oldukça iddialı modeller birbiri ile yarışıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen modellerin başında ise Mitsubishi Motors tarafından üretilen L200 modeli yer alıyor. İlk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satan ve 150 farklı ülkede pazara sunulan L200 sonunda beklenen değişimi gösterdi.

Eylül itibarıyla Avrupa ile ülkemizde aynı anda satışa sunulan 6. nesil yeni L200’un global tanıtımı ise İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirdi. Türkiye pazarında 2018 yılının en çok satılan pikap modeli unvanına sahip L200, 2019’un ilk sekiz ayında ise yüzde 27’lik bir pazar payı alarak sınıfındaki liderliğini sürdürüyor.

Güvenlik donanımları güncellenen araç, geliştirilmiş yol ve arazi performansının yanı sıra tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi ile güçlendirilmiş. Yeni “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle ayrıca dikkat çekiyor. Ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen ve güçlü bir görünüme kavuşan Yeni L200, yuvarlak hatlı tasarım çizgilerini artık daha keskin hatlara bırakmış. Alışılmış ön yüz tasarımı ise eskisinden tamamen farklı. LED aydınlatma unsurları ile güçlendirilen, yüksek tasarlanmış tampon ve büyük bir ızgara ile tamamlanan ön yüz değişimi aracın yan çamurluk ve arka kısmında da kendini gösteriyor.

Daha önce 5 ileri olarak sunulan otomatik şanzıman, yerini yeni 6 vitesli otomatik şanzımana bırakmış. Avrupa pazarı için özel yeni geliştirilen 2.2 dizel motoru ise Euro 6d, WLTP uyumlu ile 150 PS 400 Nm güç üretiyor. Gerçekleştirdiğimiz off road sürüşünde motor ve vites kutusunun uyumu ile bu gücün gerçekten yeterli olduğunu gördük. Öte yandan güvenlik özellikleri güncellenen L200, Kör Nokta Uyarı, Şerit Takip, Arkadan Yaklaşma Uyarı sistemi, Ön Darbe Azaltma, Ultrasonik Hatalı Hızlanma Azaltma gibi yeni geliştirilmiş bir dizi teknoloji ile donatılmış.

Ülkemizde TEMSA Motorlu Araçlar tarafında satışa sunulan Yeni L200’un 4x2 modelinde 178.900 TL, 4x4 modelinde 227.700 TL başlangıç fiyatı bulunuyor. Lansmana özel bu fiyatlar ayrıca 40.000 TL, 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatına sahip.