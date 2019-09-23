Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tırlar birbirine sanal olarak platooning teknolojisini kullanarak bağlanarak, birbirini yakın mesafeden takip eden bir konvoy şeklinde yola çıktı ve projesinin ilk geliştirme aşaması başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz yıl başlayan bu projenin kamyon taşımacılığını tekrar şekillendireceği öngörülüyor. AVL ile birlikte önemli bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz yıl AVL ile güçlerimizi birleştirerek, 'Platooning - Otonom Konvoy' teknolojisi geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza başlamıştık. Bugün, otonom kamyonlar üzerinde çalışan, bu alana yatırım yapan ve en önemlisi gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarı ile gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye'de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek ve tüm dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Projenin sonraki safhalarında ve uzun vadede “SAE-Seviye 4” Otonom sürüş fonksiyonlarını geliştirmeyi ve Uçtan-Uca (Hub-to-Hub) Otonom Otoban Taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.