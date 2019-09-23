Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2018 yılının Eylül ayında kullanıcıların hizmetine açılan uygulamada, temmuz ayında ortalama 2 bin 356 defa araç kiralanırken ağustos ayında bu rakam yüzde 45 artış gösterdi ve ortalama 3 bin 426 defa araç kiralamaya imza atıldı. Ağustos içinde günlük 4 bin 384 kiralamaya ulaştıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com genel Müdürü Emre Ayyıldız “Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın aracı görebiliyorlar, kiralayabiliyor, istedikleri yere gidebiliyor ve araçla işleri bittiği zaman hizmet bölgesi sınırları içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabiliyorlar. 15 dakikalık dilimler hâlinde, 5 km’lik yakıt dâhil olarak 8,5 TL’den başlayan fiyatlarla araç kiralayabiliyorsunuz. Kilometre aşımlarında ise 1,10 kuruştan başlayan fiyatlar kiralamanıza ekleniyor. İstanbul ulaşımında yeni bir alternatif olan hizmetimiz, kullanıcı odaklı ve hayatını kolaylaştırmaya yönelik yanları ile gün geçtikçe büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.