Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Intercity İstanbul Park'ta bu yıl ikincisi düzenlenen V Weekend Motoring, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüştü. En yeni modellerle birlikte yollarda pek görülmeyen araçların buluşma noktası oldu. 72 otomobil ve motosiklet markası, en yeni modellerini meraklılarıyla buluştururken aynı zamanda deneme sürüşü yaptırma fırsatını da sundular.

Motor seslerinin hiç susmadığı festivalde drift ve akrobasi gösterileri, motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri, yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri, sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları, ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları, çocuk ve ailelere özel eğlence alanları dolup taşarken gün boyu müzik ve DJ performansları ile Tech Drone League-drone yarışları nefesleri kesti.

Festivalin en ilginç ve en eğlenceli etkinliklerinden biri de Türkiye Sirki'nin gösterisi oldu. 2006 yılında bu yana 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen hayvansız sirkte birbirinden zor akrobatik hareketler izleyenleri büyüledi.

Vural Ak: "Otomotiv sektörünün buluşma noktası olduk”



Yılın son çeyreğine girerken otomotiv sektöründe bankalardan gelen yeni finansal desteklerle birlikte toparlanma sinyallerinin alınmaya başlandığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Türk otomotiv sektörünün 2019 yılında zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Bu zor süreçte hem sektör temsilcilerini hem de tüketiciyi buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz festivalin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da markaların satışlarına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamı ve birbirinden ilgi çekici etkinliklerle markaları hedef kitleyi doğrudan buluşturma gayretimiz aynı zamanda tüm paydaşlara da ilave motivasyon sağlayacak" dedi. Marmaray - Pendik YHT İstasyonu, Pendik E-5 Metro İstasyonu ve Çekmeköy Metrosu Necip Fazıl İstasyonu'ndan ulaşım imkanı olan V Weekend Motoring Festivali'ne girişler de ücretsiz olacak.