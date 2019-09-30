Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılan olan orta-arkadan motorlu ve üstü açılabilen spor otomobil, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor. F8 Tributo Berlinetta ile birlikte tasarlanan F8 Spider, sınıfının lider modeline şekil veren kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkat çekiyor. Üst üste dört sene boyunca “Engine of the Year” ödülü ve “Son 20 Yılın En İyi Motoru” ödülüne sahip 3.902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP’lik motorla donatılan f8, Ferrari 488 Pista Spider’ın yerini alacak.