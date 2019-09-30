Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de bu yıl yalnızca iki kişinin sahip olabileceği araç ekim ayından itibaren Lexus showroom’larında yerini alacak. Markanın Türkiye stratejisi hakkında konuşan Ali Haydar Bozkurt “Lexus’un yeni tasarım felsefesini yansıtan LC’yi Türkiye’de satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, biz hem yeni modellerimizi sunmaya hem de yatırımlarımıza devam ediyoruz. LC herkesin beklediği, sürekli olarak ‘ne zaman geleceğini’ sorduğu bir modeldi. Lexus’un konseptini bire bir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC’ye, bu yıl Türkiye’de sadece iki şanslı kullanıcı sahip olabilecek. Bu araçlardan biri İstanbul Lexus Dolmabahçe Showroom’unda ve diğeri de Ankara Lexus Mahall Showroom’unda sergilenecek” dedi.