Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

0-100 km/s hızlanması 3,9 saniye olan kompakt hatchback Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 709.400 TL başlangıç fiyatına sahip olurken, aynı hızlanmayı 4,0 saniyede tamamlayabilen dört kapılı Coupé CLA 45 S 4MATIC+’ın başlangıç fiyatı ise 719.200 TL’lik bir etikete sahip. Her iki araçta 2,0 litre, 4 silindirli, 421 PS güç üreten motorunda AMG SPEEDSHIFT DCT-8G 8 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor. Otomobiller ayrıca değişken dört tekerlekten çekiş sistemi ile dikkat çekiyor.