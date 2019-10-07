Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

G20 gövde kodu gibi önemli değişikliklerle güncellenen BMW 3 Serisi’nin yeni modeli ülkemizde yollarla çıkmaya başladı. Markanın yeni tasarım dilinin kullanıldığı araçta çizgiler gayet net, kıvrımlar ise modern ve sportif duyguları iyi yansıtmış. Lansmana özel First Edition donanım paketine ilave Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle de kişiselleştirilebiliyor. Yeni BMW 3 Serisi’nde tabii ki en çok dikkat çeken nokta ön ızgara tasarımı. Aktif olarak ava akışı kontrol eden bu mimari rüzgâr direncini (Cd) 0,26’dan 0,23’e indirmeyi başararak ciddi bir mühendisliğe imza atmış. Yeni led aydınlatmalarla ızgara görünümü agresif bir hava kazanmış. Önemli değişikliklerden biri de aracın boyut ve aks-dingil mesafelerin de yaşanmış. Bu sayede daha büyük hacim ve daha iyi yol tutuşu sunuluyor. Konfor odaklı kabin ise kesinlikle rakiplerini kıskandıracak özelliklerde. Kaputun altında ise 1,6 litre hacminde 170 bg gücünde bir motor yer alıyor. Bu ünite 100 km’de 6 litrelik ortalama yakıt tüketimi ve 7,7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ile performans ile ekonomiyi bir arada sunuyor. Yeni BMW 3 Serisi’nde 8 ileri otomatik şanzıman ise standart.

PAZAR TOPARLANIYOR

İzmir’de gerçekleşen basın lansmanında açıklamalar yapan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Yeni BMW 3 Serisi’nin marka olarak gelmiş oldukları noktayı temsil eden önemli bir model olduğunu belirterek “Tüm dünyada BMW satışlarının yüzde 25’ini BMW 3 Serisi oluşturuyor. Eylül ayından itibaren satışına başladığımız BMW 3 Serisi çok kısa bir sürede yüksek bir talep gördü. Bu yıl temmuz ayından bu yana 750 adetlik satış gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar toplamda 2.000 adet Yeni BMW 3 Serisi satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İlk defa bu eylül ayında geçen yılın eylül ayından daha fazla satış yapıldığını belirten Tiftik, konuşmasında şunları dile getirdi: Ben ağustosun ikinci yarısı yani bayramdan sonra bir hareketlenme hissediyorum. On beş aydır ötelenen bir talep var. Kurların daha stabil olması ve faizlerin düşmesi bu nokta da etkili oldu. Evet; 2017 rakamlarından çok uzağız ama yavaş yavaş toparlanma başladı gibi. Sadece binek özelinde 300 bin civarında beklentimizi 330 bine revize ettik, bu da hafif ticari ile 440 bin anlamına geliyor. İnşallah ekim ayı itibarıyla Yeni 1 Serisi satışlarımızda hız kazanacak. Ayrıca X1 bu sene temmuz ayında çok güçlü bir makyaj gördü. Orada beklentiler doğrultusunda ilerliyoruz, iddialıyız. 8 Serisi bu senenin önemli araçlarından biri. Ekim ortasında dört kapılı Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé gelecek. Yıl sonu hedefimiz ise 8 bin 500 civarında…