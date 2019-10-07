Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Petrol Ofisi ile kurulan güçlü iş birliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi iş modeli sayesinde, müşterilere rekabetçi fiyatlarla, şeffaf bir süreçle hizmet sunan şirketin işlemlerini www.vava.cars üzerinden online ulaşmakta mümkün. Konuyla ilgili açıklama yapan VavaCars Türkiye CEO'su Lawrence Merritt, Türkiye’yi global pazarlara açılışta ilk durak olarak gördüklerini belirterek “Küresel çapta çözümler üretsek te, Türkiye VavaCars için tam anlamıyla bir başlangıç noktası. İstanbul’un sadece Doğu’ya değil, tüm dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyoruz” dedi.