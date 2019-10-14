Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2023 sonu hedefi ise en az 80 ülke. Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Avrupa’nın ana ihracat pazarları olduğunu ve barındırdığı potansiyel ile büyüme stratejilerinde önemli olduğunu dile getirerek “Hedefimiz ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. İspanya ve Portekiz’deki distribütörlük anlaşmalarımızın ardından İtalya’daki yapılanmamızın bu yılın içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında öncelikli hedef pazarlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg olacak” ifadelerini kullandı.