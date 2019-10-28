Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Türkiye’nin öncü araştırma merkezleri arasında yer aldıklarını vurgulayan TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, yaptığı açıklamada “Ülkemizin otomotiv sanayisinin gelişimine ve ihracat hamlesine katkı sağlayan çok sayıda modelimizde AR-GE merkezimizin imzası bulunuyor. Sürdürülebilir rekabetçiliğin itici güçlerinin başında bu yatırımın yer aldığına inanıyoruz. Son 15 yılda AR-GE harcamalarımız 1,6 milyar avro oldu. Nice başarılı çalışmayı hayata geçirmeye ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.