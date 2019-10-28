Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Yeni Superb’in tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, D segmentinde artık daha güçlü olduklarını dile getirerek “2003 yılından bu yana Türkiye’de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz bunun bir kanıtı. Bu adetlerle Avrupa’nın en çok Superb sedan satanı konumundayız. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı yakaladık” dedi.



HEDEFİMİZ İLK BEŞ

Başar, Superb için 2019 yılı hedeflerinin 4 bin 100 adet olduğunu ve Skoda toplam modelleri ile 13 bin 500 adetlik hedeflerine yaklaştıklarının altını çizerek “Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz. Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni modellerimiz ile ilk 5 markanın içinde yer almayı hedefledik. İklim biraz daha iyileşiyor ve ekonomiye olan güven gittikçe artıyor. Gelecek yıl bunun devam edeceğini ve sadece otomobil olarak 500 bin civarında bir otomobil pazarı oluşacağını düşünüyoruz” dedi.



VW YATIRIMI GURUR VERİCİ

Volkswagen'in Türkiye yatırımını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak "olağanüstü" olarak değerlendirdiğini ifade eden Başar, bunun ülke ekonomisine büyük katkı sunacağına inandığını vurguladı ve "Volkswagen ailesi içinde Skoda'nın ve Superb'in çok özel bir yeri var. Bu modeli dizayn eden ekip, bugün Avrupa'da el üstünde tutulan bir ekip. Dolayısıyla bu performansı ve başarıyı yerli üretimle de sürdürecekler” şeklinde konuştu.



YERLİ PASSAT VE SUPERB

Zafer Başar, Passat ve Superb'in Türkiye'de üretilecek olmasının Avrupa çapında rekabeti de beraberinde getireceğini belirterek "Hem Passat hem de Superb, sedan sınıfında Avrupa'da en fazla satılan modeller. Bu nedenle aramızda hoş bir yarış olacak Türkiye'de de üretildiği zaman... Onlar kendi iddialarını ortaya koyacaklar, biz kendi iddiamızı ortaya koyacağız. Ama Volkswagen Grubu şöyle bakıyor; yapılmış olan bir ürünün tüketiminin de o coğrafya içinde olması tabii ki üretici birim açısından, ekonomik açıdan çok büyük bir fayda sağlar. Bu faydayı Türkiye'de gerçekleştirmek isteyeceklerdir." diye konuştu.



Üç motor Seçeneği var

Tasarım detaylarında yaptığı değişimle daha çekici bir görünüm kazanan yeni Superb, Full LED Matrix farların yanı sıra birçok yeni teknolojiye de ev sahipliği yapıyor. Öngörülü Hız Sabitleme sistemi artık 0 ila 210 km/s’de çalışabiliyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1,5 TSI, dizel tarafta ise 120 HP’lik 1,6 TDI ve 190 HP’lik 2,0 TDI üniteler yer alıyor.