Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Boyutları ve konfor seviyesi arttırılan aracın sahip olduğu teknolojiler sınıfındaki rakipleri karşısında elini güçlendirirken yeni nesil Euro 6.c normuna uyumlu motorları segmentinin en iyi CO2 emisyon salım değerlerine imza atıyor. Ödüllü 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 benzinli ünitelere alternatif 1.5L BlueHDi 130 S&S EAT8 dizel motor sunuluyor. Tanıtım toplantısında Yeni 508 ile D segmentinde liderlik hedeflemediklerini vurgulayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yılın geri kalanında 800-1.000 adet arası 508 satışı planladıklarını belirtti. Faiz indiriminin pazarda olumlu etki yaptığının altını çizen Anaç "2019'da pazarın 475 bin bandında kapanacağını öngörüyoruz. Tedarik sorunu olmazsa bu seviye daha da yukarı çıkabilir" dedi. İbrahim Anaç, 2020 de ise otomotiv pazarının 600 bin adet seviyesine çıkacağına işaret etti.