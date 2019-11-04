Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sınıfında oyuncu sayısındaki artışa rağmen her yıl yükselen satış grafiğe sahip araç yeni modelinde 11 gövde rengi, 4 kontrast tavan rengi ve 3 özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon seçeneği sunuluyor. Captur’ün konfor ve modülaritesi için kilit bir faktör olan kayar arka koltuklar, ikinci nesilde de mevcut. Yeni Captur, 536 litre gibi oldukça yüksek bir bagaj hacmi (sınıfının en iyisi), 27 litreye kadar iç depolama hacmi ve hepsinden de önemlisi benzersiz bir modülarite sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Captur’un daha belirgin yeni çizgilerle dinamik ve güçlü bir SUV görünümü kazandığının altını çizerek “DNA’sındaki temel özellik kişiselleştirme ve modülerlik. Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacağımız Yeni Captur, Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 paya sahip” ifadelerini kullandı. 2020 yılından itibaren motor yelpazesine E-TECH Plug-in hibrit motor ekleyecek olan Yeni Captur, başlangıçta dört benzinli ve üç dizel motor ile pazara sunulacak. Benzinli tarafta 1,0 ve 1,3 litrelik farklı versiyonlar yer alırken dizel tarafta iki farklı 1,5 litrelik motor kullanılacak.