Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Uzun bir aranın ardından 2015 yılında karşımıza çıkan Africa Twin (CRF 1000), gösterdiği satış başarısı ile sınıfında ne kadar iddialı olduğunu ortaya tekrar koydu. Müşteri bildirimleri değerlendiren Honda, Africa kullanıcılarının istekleri doğrultusunda birtakım yeniliklere giderek 2020 için tasarladığı yeni modelinde çok ciddi değişiklikler yaptı. Öyle ki mitoz bölünme ile büyüyen Africa, cross severler için ayrı enduro severler için ayrı bir versiyonla sunulabilir hâle gelmiş. Yeni motosiklet ile tanışmak için gittiğimiz Sardunya adasında 1.100’lük versiyonla yaklaşık 300 kilometrelik bir rota bitirdikten sonra şunu net olarak söyleyebilirim ki Honda, bu sınıfta kuralları yeniden yazmış…

Bu yazıda ağırlıklı olarak enduro modelinden söz edeceğim. Tasarım ayrıntılarına geçmeden önce tubeless lastik özelliğine kavuşan Africa, kullanıcı yorumlarına ne denli cevap verdiğini ortaya koymuş. Ön cam eskisine nazaran daha büyük bir hâle gelirken beş farklı kademede rahatlıkla ayarlanabilir olması açıkçası hoşuma gitti. Örnek vermek gerekirse, standart sunulan çanta demiri 128 litrelik bagajları taşımaya yetecek güçte tasarlanmış ve üçlü çanta seti için gayet ideal. Bu güne kadar 87 bin adetlik satışa ulaşan model (motosiklet için çok başarılı bir rakam) 1.100 cc’lik yeni motorunda yüzde 5’lik artışa giderek 100 HP’lik bir gücü bilekleriniz altına sunuyor. Bu değişim karşısında ise karşımıza tamamen yeniden tasarlanmış bir motor ünitesi çıkıyor. Yapılan değişimler sayesinde Euro normları tam karşılanırken sunulan güce karşılık yakıt ekonomisi dengelenmiş. En alt devirlerden itibaren hissettirdiği güç ve çekiş isteği yeni egzoz sesi ile birleşince ortaya çıkan kullanım keyfi bir önceki modeline göre ciddi bir değişim göstermiş. Öyle ki aynı gün içinde kullandığım eski versiyonda marka bastığınız anda aldığınız sesten bunu anlıyorsunuz. Yeni Africa hareket algılama yeteneğine sahip yeni bir çekiş kontrol sistemi ile donatılmış. Bu sistem altı farklı özelliğe sahip. Viraj içindeki hız ve yatış açınıza göre fren dağılımı ve viraj ABS’si değerleri, ön tekerin kalkması durumunda istediğiniz açıda gücün kesilmesi, arka tekerlekte ciddi şekilde kendini hissettiren tork kontrolü hem düz viteste hem DCT sistemde de oldukça başarılı çalışıyor. Net olarak söylemek gerekirse sürüş esnasında sizin yerinize birçok şeyi kontrol altında tutuyor ve sizin yola daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bu arada elektronik olarak ayarlanan ön amortisörler bana oldukça sıra dışı geldi çünkü benzer teknoloji rakiplerde de sunulurken Honda bu noktada kendi içinde geliştirdiği bir sistemle bunu ön arka amortisörlerle dengeleyecek şekilde sunuyor. İster tek kişi ister çift kişi, tek çantalı, üç çantalı, çantalı tek veya çift kişi gibi şımartıcı derecede kişiselleştirilmiş bir ayar dünyası önümüze seran yeni Africa, off road, şehir içi, uzun yol, çakıl, kum gibi farklı zeminlere göre sürüş modları da sunuyor. Bu yetmezmiş gibi bir de kişiselleştirilebilen iki farklı sürüş modu seçeneklere eklemiş. Yol bilgisayarı sağ elinizin altında bulunan basit bir konuta ünitesi ile ayarlanabilirken ralli tipi dijital ekran farklı biçimlerde görünümlerde ayarlanabiliyor. Sürüş özellikleri konusunda âdeta sınıf atlayan Yeni Africa meraklıları tarafından kesinlikle test edilmesi gereken bir motosiklet hâline gelmiş.