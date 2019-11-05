Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda, Milano'da gerçekleştirilen ve sektörün en önemli motosiklet organizasyonlarından biri olan 2020 EICMA'da Avrupa motosiklet pazarına yönelik yeniliklerini ve ürün gamını sergiledi. 2020 yılına yönelik tüm yeniliklerini EICMA ziyaretçilerinin beğenisine sunan Honda’nın yeni CBR1000RR-R Fireblade ve Fireblade SP modelleri dikkat çekti.

Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi için sahneye çıkarken Honda’nın naked sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R Neo Sports Café modeli de yeni renk uygulamaları ve kozmetik güncellemeleri ile fuarda sergileniyor.

CBR1000RR-R Fireblade ve CBR1000RR-R Fireblade SP

Yapılan bilgilendirmede; RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, Honda'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motor tarafından harekete geçiriliyor. RC213V-S ile aynı çap ve strok değerini paylaşan motor 14.500 d/d’da maksimum 160 kW güç ve 12.500 d/d’da 113Nm maksimum tork üretirken 2020 CBR1000RR-R Fireblade sadece 201 kg ağırlığı ile iddialı bir güç-ağırlık dengesi ortaya koyuyor.

CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Honda kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modellerinin Avrupa fuar tanıtımını da 2020 EICMA’da gerçekleştirdi. Daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunarken, Africa Twin'in her iki versiyonunda da devreye alınan daha hafif ve dar iskelet hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artırıyor. Honda bir ilk gerçekleştirerek Africa Twin’de yeni bir 6,5 inç’lik TFT renkli dokunmatik ekran kullanıma sunuyor.

CB1000R

Honda'nın Neo Sports Café sınıfındaki temsilcisi CB1000R, tanıtıldığı 2018 yılından bu yana birçok güncelleme ile gelişimine devam ederken; gümüş aksamların yerini tamamen siyah uygulamalar aldı. Görünüm yeni bir metalik mat balistik siyah far çevresi ile desteklenirken, arka yay ve ön fren disklerindeki renk değişimleri yakıt deposunun üzerinden geçen gümüş renkli yarış şeridi ile desteklendi.