Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

1.0 litre 100 PS motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunulan araç, dikkat çekici tasarım çizgilerinin yanı sıra, akıllı teknoloji özellikleri ile kendinden söz ettiriyor. Şehir hayatında sürüşü kolaylaştıran Fren Destek Sistemi, Akıllı Şerit Takip Uyarı, Akıllı Çarpışma Uyarı, Sürüş Kontrolü, Çevre Görüş, Kör Nokta, Hareketli Nesne Algılama, Akıllı Şerit Takip, Trafik İşareti Tanıma gibi bir çok güncel sisteme ev sahipliği yapıyor.

MICRA’YA GÜVENİYORUZ

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, 2003’ten bu yana Türkiye’de 54 binin üzerinde satış rakamına ulaşan Micra modeline güvendiklerine dikkat çeken Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri şunları dile getirdi: NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen bütün dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız Yeni Micra. Bu yeni modelimiz ile yılsonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz.