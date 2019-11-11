Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0’dan 100 km hıza sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları bulunan yeni araçta motor, tepkisini sürücünün o anki karakterine göre sunuyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisine, iç kısımda renkli 12 inç TFT LCD ekran eşlik ediyor. Yeni gösterge panelinin ortasında ise 8 inçlik ayrı bir TFT ekran bulunuyor. Aracın Türkiye satış fiyatı ise 540 bin avro…