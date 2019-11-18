Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği teması ile OSD, OİB, OTEP ile TAYSAD tarafından organize edilen konferansa SAE International’da destek oldu. Açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve IAEC 19 Başkanı Günay Anlaş; “Yaklaşık 10 yıl önce 1 yılda bin civarında elektrikli araç satılıyordu. Günümüzde bu rakam milyonlara ulaştı” ifadelerini kullandı. Konferansta konuşan dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi CATL’in kıdemli yöneticisi Robert Lai elektrikli araçların yakın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir sunum yaparak son 10 yılda batarya menzillerinin 4 katına çıktığını ve batarya maliyetlerinin yüzde 80 düştüğünü vurguladı. Konuşmasında 5G teknolojisine dikkat çeken Robert Lai “Kısa bir süre içerisinde 5G teknolojisiyle otomobiller daha iyi bir iletişim aracına dönüşecek. Artık sadece tek başına bir araç değil, aynı zamanda akıllı bir mobil cihaz hâline gelecekler” diyen Robert Lai ayrıca, 2030 yılında elektrikli araçlarla konvansiyonel araçlar arasındaki satın alma tercihlerinin de yarı yarıya dengeleneceğini söyledi.