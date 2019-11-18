Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla, tıpkı öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanına sahip. 340 km/s’lik maksimum hıza sahip araç, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor. Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor.