Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Üretimde emeği geçen fabrika çalışanları ile yöneticileri aynı noktada buluşturan törenin top modeli Actros 1853 LS 4x2, Almanya’ya uğurlandı. Markanın belirlediği uluslararası yüksek kalite standartları çerçevesinde yerli üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, ürettiği kamyon ve çekicileri Türkiye pazarına sunmanın yanı sıra başta Batı Avrupa olmak üzere AB ülkelerine ihraç ediyor. Tesis Aksaray’da 33 yılda 1,7 milyar TL’lik ekonomi oluştururken; ilin sosyal kalkınmasını da destekliyor.