Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Ayrıca bu profesyonel ekibe katılan ilk Türk olarak adını tarihe yazdıran pilot hafta içi yaptığı basın toplantısında; “Hedefim ‘En genç Dünya Superbike Şampiyonu’ olmak ve Türkiye’ye bu gururu yaşatmak” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili bi r açıklama yapan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ise “Yamaha ilk yarışını 1955’te markanın doğuşundan sadece 10 gün sonra kazanmıştı. Bugüne kadar takımımız özellikle yarış DNA’mıza özel üretilen ikonik modellerimizle, dünya pistlerine onlarca başarılı isim çıkardı. Ancak aralarında bir Türk yarışçı yoktu. Yamaha tecrübesi, Toprak’ın yeteneği ve kazanma hırsı ile birleşince yeni sezonda şampiyonluk kürsüsünde Türkiye de olacak” şeklinde konuştu. Öte yandan başarılı ve motosikleti seven gençlere destek olmaya çalışan Yamaha Türkiye, dünya pistlerine yeni pilotlar kazandırmak için Kenan Sofuoğlu ile bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’nı başlatmıştı. Bu program sayesinde R25 Cup 2019’da çok başarılı genç pilotlar kabiliyetlerini ortaya çıkarma fırsatı buldu.