Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan versiyonun adı «Fiorino Eko» olurken, araç üç sene - 150 bin kilometre garantisiyle satışa sunuldu. Sahip olduğu LPG sistemi sayesinde ciddi bir yakıt tasarrufu sağlayan Fiorino Eko’da, 30 Kasım 2019 tarihine kadar satın alacaklar için bir sene boyunca Aygaz/Mogaz istasyonlarından otogaz alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı bulunuyor. Öte yandan, mevcut kredi kampanyası ile 70 bin TL tutarında, 36 ay vadeye kadar yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği de müşterilere sunuluyor.