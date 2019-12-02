Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Rapora göre bu süreçte Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 24 bin 900 adet yeni araç operasyonel kiralama filosuna katılırken, 2,9 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 28,5 milyar TL’ye yükseldi. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise ilk 9 aylık süreçte Renault yüzde 26,9’luk pay ile en çok tercih edilen marka olurken yüzde 13,3 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10,3 ile Ford markaları sıralamada yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TOKKDER Başkanı İnan Ekici, sektörün 2018’e kadar 10 yılda sürekli çift haneli büyüme kaydettiğine dikkat çekerek şunları dile getirdi: 2018’de yüzde 11,5 daralma yaşadık. Bu senenin ilk 9 ayında ise geçen seneki daralmanın da üzerinde bir daralma yaşıyoruz. Şu anda yüzde 12,3’lük bir seviyedeyiz. Dolayısıyla son 21 ayda yaklaşık yüzde 22,5 daraldık diyebiliriz. Yönettiğimiz pazara bakarsak 284 bin adet bir gerileme görüyoruz. Yani 2015 rakamlarına geldik. Bu yılı 12,3’lük bir daralma ile kapatırız. Araç yatırımı adetlerimiz ise 40-45 bin adet civarında olur. Bu durum sektörümüzün vergi trendinde de düşüş demek. Ekosistem içerisinde ciddi manada ÖTV, KDV ve MTV ödeyen bir yapıdayız. Yatırımlar yüzde 50 azalınca hâliyle ödenen vergi miktarı da düşüyor. Diğer yandan müşteri adetleri 64 binlerden, 44 binlere kadar geriledi. Biz, sektör olarak satılan her 100 yeni otomobilin 20’sini satın alıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bu pay, yüzde 10’larda.