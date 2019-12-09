Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İkinci el pazarında yaşanan büyüme ise rekor düzeyde. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) in açıkladığı son raporda, ekim ayında 816 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satışı yapıldı ve böylece ay bazında tüm zamanların en yüksek satışı gerçekleşerek bir rekor kırıldı.

Ocak ayına göre yüzde 90 artı

Kredi oranlarının düşmesiyle otomobile olan talebin yeniden canlandığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız “Sıfır araç pazarında kasım ayında 58 bin adetlik satışla bu yılın rekoru kırıldı. Bankalar oranları düşürdü, finansmana erişim kolaylaştı ve otomobile olan talep yeniden başladı. Sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik dışında, ikinci el araç pazarında da rekor satışlar görüyoruz. Ocak ayında 446 bin olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının, ekim ayında 816 bine ulaştığını ve bir ayda satılan en yüksek satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. ikinciyeni.com olarak, 2014 yılından bu yana 400 bini aşan üye sayısı ve 60 binden fazla teklif veren tüketicilerimiz ile 100 bine yakın ikinci el araç satışı gerçekleştirerek toplamda 5 milyar TL’nin üzerinde e-Ticaret hacmi gerçekleştirdik. Yılda ortalama 20.00 adet aracın satışını gerçekleştirdiğimiz platformumuzda, 2019 yılında 1.180 adet kurumsal, 996 adet bireysel müşterimiz platformumuz üzerinden satışlarını gerçekleştirdi” dedi.