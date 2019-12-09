Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de filo kiralama şirketleri içerisinde, hacmi ile rakiplerinin önüne geçen Intercity yönetim kurulu başkanı Vural Ak, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son iki yılda otomotivde yaşanan küçülmeye değinen Ak, filo kiralamanın da paralel şekilde hızlı bir küçülme trendine girdiği ifade etti. Pazarın 2019’da 40 bin adedin altında sıfır araç alımı ile kapanacağına dikkat çeken tecrübeli isim, sektörün 260-270 bin araç bandında kalacağını işaret etti.

DENETİM ŞART

Sektörün 2018’de daralmayı geç fark ettiğini sözlerine ekleyen Ak, açıklamasını şöyle devam etti: Hormonlu büyüme ve artan risklere dikkat çeken açıklamalarımız yüzünden hemen her kesimden gelen eleştiri oklarının hedefi olmuştuk. Ancak zaman bizi yine haklı çıkardı ve geçtiğimiz bir buçuk sene içinde sektörde birçok olumsuzluklar yaşandı. On bin aracın üstü en fazla sekiz ya da dokuz oyuncunun olduğu bir pazarda; bir büyük firma iflas etti, bir büyük firma borç yapılandırmasına gitti, bir firma ise konkordato ilan etti. Bütün bunlar gerek müşteriler nezdinde gerekse bankalar ve kreditörler nezdinde çok ciddi bir güven zedelenmesine yol açtı. Sektörün kredibilitesi zarar gördü. Finansal yapısı güçlü ve düzgün yönetilen onca firmaya rağmen bankaların gözünde oto kiralama sektörü riskli bir pazar olarak algılanmaya başladı. Tüm bu yaşananlar bir defa daha gösterdi ki, oto kiralama sektörü gerek operasyonel gerekse de finansal olarak acilen regüle edilmeli ve bir üst kurul tarafından denetim/gözetime tabi tutulmalı. Özetle bugün geldiğimiz nokta bizim son senelerdeki söylemlerimizin ne derece doğru olduğunu gösteriyor. Yurt dışında bu işin ismi “operasyonel kiralama” olarak konmuş ve zaten finansal üst kurullar tarafından denetlenen firmalar tarafından yapılırken Türkiye’de en büyük oyuncular finans kurumu statüsünde olmayan özel sektör şirketleri diye yaklaşık 8 milyar dolar kredi büyüklüğü olan bir sektörü tamamıyla finansal regülasyonların dışında tutmak doğru bir yaklaşım değil.

ON BİN YENİ ARAÇ

Intercity olarak 2019’da sektörün küçülmesine rağmen başarılı bir performans sergilediklerine dikkat çeken Vurak Ak “Hem yabancı para cinsinden borcumuzu minimumda tuttuk, hem de kısmen riskli müşterilere yapılan kiralamaları yenilemeyerek daha dengeli bir portföye sahip olduk. Kredi piyasalarındaki daralmaya rağmen yurt içinden 1,5 milyar TL’yi aşkın finansman kaynağı sağlayarak iyi bir performans sergiledik. Artık sonlarına yaklaştığımız 2019’u toplamda 10 bin adet sıfır araç alımı ile kapatmayı planlıyoruz. Böylece tüm filo kiralama sektörü alımlarının dörtte birini tek başımıza yapmış olacağız” şeklinde konuştu.