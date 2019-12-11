Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RENAULT: Hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin 900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde sıfırdan başlayan faizle tüketicilerin beğenisine sunuyor. Firma aralık ayına özel; yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. Öte yandan Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin; Master ve Trafic ailesinde de 4 bin 500 lira indirim uygulanıyor.

FIAT: Egea modelini 32 bin 50 lira peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor. Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler; 15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda, Egea modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle, maksimum 50 bin lira kredi kullanabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli...

FORD: Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde, 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi imkânı bulunuyor. Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de, 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla, müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

TOYOTA: Yerli üretim Corolla modelleri ve tüm C-HR modelleri için; 50 bin lira finansmana 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz uygulanıyor. Hilux modelleri ise “Toyota Finans” sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli finansmanla satışa sunuluyor.

HYUNDAI: i20 modelinde yıl sonuna kadar; 50 bin lira, 24 ay taksit, yüzde 0,49 faiz ve hurda teşvikiyle 21 bin 500 liraya kadar indirime gidilecek. Tucson modellerinde 5 bin 500 liraya varan takas desteği ve 50 bin lira, 12 ay taksit, yüzde 0,49 desteği bulunuyor.

HONDA: CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği için 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz uygulanıyor. Yeni Civic Sedan’da da 60 bin lira, 18 ay vade ve yüzde 0,49 faiz seçeneği bulunuyor.